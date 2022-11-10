Мишустин сообщил о выделении еще 27,5 миллиарда рублей на выплаты на детей

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Правительство выделит дополнительные 27,5 миллиарда рублей на ежемесячные выплаты на детей от восьми до 17 лет. Об этом в четверг, 10 ноября, сообщил премьер-министр РФ Михали Мишустин.

— Они (дети — прим. «ВМ») должны получать максимально адресную помощь государства в решении материальных трудностей. Пожалуйста, прошу за этим строго следить во всех регионах страны, — заявил он.

По словам российского премьера, подобную помощь в стране с апреля этого года получают уже около пяти миллионов детей. В зависимости от ситуации в семье размер пособия достигает 50, 75 или 100 процентов регионального прожиточного минимума на ребенка и составляет от шести до 13,5 тысячи рублей в месяц, говорится на сайте Кабмина.

До этого президент России Владимир Путин утвердил перечень поручений по итогам совещания по вопросу поддержки доходов семей с детьми.

Во вторник, 8 ноября, Путин заявил, что поддержка семей с детьми со стороны государства должна быть более «весомой, результативной и ощутимой». По его словам, власти должны «завершить и запустить эту новую систему поддержки семей с детьми».

До этого Путин также сообщил, что программа материнского капитала была продлена до конца 2026 года. Российский лидер отметил, что главная задача государственной поддержки — свести к минимуму угрозу бедности для семей.