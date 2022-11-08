Путин: Программа материнского капитала продлена до конца 2026 года

Фото: Администрация президента РФ

Программа материнского капитала продлена до конца 2026 года. Об этом во вторник, 8 ноября, сообщил президент России Владимир Путин.

— Главная задача государственной поддержки — свести к минимуму угрозу бедности для российских семей: и для тех, где только рождается ребенок, и для тех, которые уже воспитывают детей, — заявил глава государства.

По словам Путина, ежегодно порядка миллиона семей получают материнский капитал. Президент добавил, что необходимо свести к минимуму угрозу бедности для российских семей с детьми, передает официальный сайт Кремля.

Кроме того, стало известно, что страховые пенсии по старости проиндексируют для неработающих пенсионеров с 1 января на 4,8 процента. Всего на выплату пенсий в бюджете социального фонда заложено свыше 9,5 триллиона рублей.

Председатель комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина заявила, что чрезвычайные ситуации в обществе всегда требуют чрезвычайных мер поддержки семьи. Она отметила, что нужно принимать более серьезные меры для подъема рождаемости в стране.