Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Депутат Останина предложила увеличить материнский капитал в два раза

Ирина Игнатенко
Общество
Депутат Останина предложила увеличить материнский капитал в два раза
Фото: depositphotos

Чрезвычайные ситуации в обществе всегда требуют чрезвычайных мер поддержки семьи, заявила председатель комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина.

Она отметила, что нужно принимать более серьезные меры для подъема рождаемости в стране.

— Надо удваивать материнский капитал, на второго ребенка пособие платить не из маткапитала, а платить из федерального бюджета, — отметила она в комментарии НСН.

Также, по ее словам, стоит предоставить семьям право самостоятельно выбирать, куда потратить выделенные государством средства.

С августа 2022 года расширился список способов использования материнского капитала: теперь его можно направить на оплату образования ребенка в частных заведениях и организациях. Эксперты Роскачества объяснили, как это можно сделать.

Депутаты Дети Материнский капитал
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Осенний голос из пустоты

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Мы наблюдаем историческую неизбежность

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Рынок труда диктует студентам правила

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Счастлив тот, кто занят делом

Елена Леликова
Елена Леликова

Идеальное место для отдыха

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Лето закончилось, но оно было

Никита Миронов
Никита Миронов

Россия просыпается для победы над врагом

Все мнения
О проекте