Депутат Останина предложила увеличить материнский капитал в два раза

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Чрезвычайные ситуации в обществе всегда требуют чрезвычайных мер поддержки семьи, заявила председатель комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина.

Она отметила, что нужно принимать более серьезные меры для подъема рождаемости в стране.

— Надо удваивать материнский капитал, на второго ребенка пособие платить не из маткапитала, а платить из федерального бюджета, — отметила она в комментарии НСН.

Также, по ее словам, стоит предоставить семьям право самостоятельно выбирать, куда потратить выделенные государством средства.

С августа 2022 года расширился список способов использования материнского капитала: теперь его можно направить на оплату образования ребенка в частных заведениях и организациях. Эксперты Роскачества объяснили, как это можно сделать.