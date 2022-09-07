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Эксперты Роскачества рассказали о новом способе использования маткапитала

Лейла Алиева
Финансы
Эксперты Роскачества рассказали о новом способе использования маткапитала
Фото: depositphotos

С августа 2022 года расширился список направлений использования материнского капитала: теперь его можно направить на оплату образования ребенка в частных заведениях и организациях. Эксперты Роскачества объяснили, как это можно сделать.

— Обращаем ваше внимание, что частное учебное заведение или организация должны иметь лицензию на предоставление соответствующих услуг. Уточнить наличие лицензии можно у администрации учреждения или самостоятельно на сайте Рособрнадзора, где публикуются все выданные лицензии, — сказал начальник Центра финансовой экспертизы Роскачества Сергей Солодкий.

Для того чтобы направить материнский капитал на образование в частном детсаду или кружке, необходимо направить в территориальный орган ПФР пакет документов. Он должен включать в себя заявление владельца сертификата на распоряжение средствами, а также документ, удостоверяющий личность.

В случае если в ПФР обращается представитель владельца сертификата, то потребуется документ, удостоверяющий его личность и право действовать от лица владельца. Помимо этого, потребуется копия договора об оказании платных услуг, заверенная администрацией образовательного учреждения, отмечается на сайте Роскачества.

В начале августа президент России Владимир Путин подписал закон, разрешающий направлять средства материнского капитала на оплату частных детских садов.

Роскачество Дети Материнский капитал
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