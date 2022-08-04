Путин разрешил направлять маткапитал на оплату частных детских садов

Фото: Пресс-служба Госдумы

Президент России Владимир Путин подписал закон, разрешающий направлять средства материнского капитала на оплату частных детских садов. Соответствующий документ был опубликован в четверг, 4 августа, на официальном портале правовой информации.

Так, разрешается направлять средства материнского капитала на оплату услуг дошкольного образования, предоставляемых индивидуальными предпринимателями, говорится в документе.

В конце июня стало известно, что действие материнского капитала в России могут также расширить и на покупку земельных участков. Уточняется, что проект соответствующего закона уже разработан и готовится к внесению в Государственную думу. При этом, согласно пояснительной записке, в большинстве своем маткапитал используется для приобретения квартиры или строительства жилого дома. Однако те семьи, у которых нет земельного участка, не могут приобрести его на деньги в рамках маткапитала, так как законом это запрещено, а строить дом им негде.

Госдума 15 июля на пленарном заседании приняла законопроект, предоставляющий наследникам право оспаривать отцовство в судебном порядке.