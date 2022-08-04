Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Путин разрешил направлять маткапитал на оплату частных детских садов

Лейла Алиева
Политика
Путин разрешил направлять маткапитал на оплату частных детских садов
Фото: Пресс-служба Госдумы

Президент России Владимир Путин подписал закон, разрешающий направлять средства материнского капитала на оплату частных детских садов. Соответствующий документ был опубликован в четверг, 4 августа, на официальном портале правовой информации.

Так, разрешается направлять средства материнского капитала на оплату услуг дошкольного образования, предоставляемых индивидуальными предпринимателями, говорится в документе.

В конце июня стало известно, что действие материнского капитала в России могут также расширить и на покупку земельных участков. Уточняется, что проект соответствующего закона уже разработан и готовится к внесению в Государственную думу. При этом, согласно пояснительной записке, в большинстве своем маткапитал используется для приобретения квартиры или строительства жилого дома. Однако те семьи, у которых нет земельного участка, не могут приобрести его на деньги в рамках маткапитала, так как законом это запрещено, а строить дом им негде.

Госдума 15 июля на пленарном заседании приняла законопроект, предоставляющий наследникам право оспаривать отцовство в судебном порядке.

Законы Владимир Путин Материнский капитал
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Александр Хохлов
Александр Хохлов

«Сербия — лаборатория, Русия — завод»

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Станет ли остров новым Донбассом

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Чубайс и гиена

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Круг чтения Достоевского

Владимир Жидкин
Владимир Жидкин

Реализуем самые передовые идеи

Геннадий Окороков
Геннадий Окороков

Люди совершеннее любой техники

Валерий Востротин
Валерий Востротин

Все боевые задачи будут выполнены

Все мнения
О проекте