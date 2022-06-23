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Действие маткапитала могут расширить на покупку земельного участка

Егор Провоторов
Общество
Действие маткапитала могут расширить на покупку земельного участка
Фото: pixabay.com

Действие материнского капитала в России могут расширить на покупку земельных участков, проект соответствующего закона уже разработан и готовится к внесению в Государственную думу, сообщили журналистам в «Общероссийском народном фронте» (ОНФ).

— В число способов использования материнского капитала необходимо включить возможность покупки земельного участка под индивидуальное жилищное строительство. Соответствующие поправки в закон подготовили эксперты ОНФ, — пишет газета «Известия».

По информации журналистов, в пояснительной записке к проекту закона сказано, что в большинстве своем маткапитал используется для приобретения квартиры или строительства жилого дома. Однако те семьи, у которых нет земельного участка, оказываются в затруднительном положении — приобрести участок на деньги с маткапитала запрещено по закону, а строить дом негде.

В ОНФ предложили позволить семьям направлять не более 50 процентов маткапитала на покупку земли. Оставшиеся деньги россияне смогут использовать по собственному усмотрению. Согласно законопроекту, эти средства могут быть выданы в течение шести месяцев с даты покупки участка на строительство жилого дома.

В конце мая сообщалось, что в России на протяжении последних 6–7 лет идет политика расширения возможностей использования материнского капитала.

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