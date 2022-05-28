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Стало известно, на какие еще нужды могут разрешить тратить маткапитал

Илья Ашуров
Араз Салехов

Сюжет: 

Эксклюзивы ВМ
Общество
Стало известно, на какие еще нужды могут разрешить тратить маткапитал
Фото: Пелагия Тихонова / АГН Москва

В России на протяжении последних 6–7 лет идет политика расширения возможностей использования материнского капитала. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» заявил член Общественной палаты Москвы Дмитрий Краснов.

— Можно расширить (использование средств маткапитала — прим. «ВМ») на то, что позволит семье выжить в нынешних условиях. Статистика показывает, что закредитованность граждан России достаточно высока. Люди часто занимают деньги на оплату жилья, сбор ребенка в школу, оплату коммунальных услуг и просто на текущие траты, — отметил он.

В связи с этим эксперт уверен, что правительству придется расширить возможность траты маткапитала. В частности, в новый перечень могут быть включены медицинские и социальные услуги, траты на дополнительные формы обучения, в том числе занятия с репетиторами, спортивные секции и многое другое.

Глава комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина предложила расширить применение маткапитала. Также парламентарий считает, что подобные средства необходимо выдавать наличными.

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