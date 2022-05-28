Материнский капитал в 2022 году: сумма, кому положен, как получить, на что можно потратить

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Материнский (семейный) капитал — государственная программа финансовой поддержки семей, цель которой повысить рождаемость в стране. Она действует с 2007 по 2026 год. О том, как работает программа маткапитала и на что можно потратить ее средства в 2022 году, — в материале «Вечерней Москвы».

Размер маткапитала

Сумма маткапитала ежегодно индексируется с учетом инфляции. В 2022 году выплата на первого ребенка составит 524,5 тысячи рублей, на второго — 693,1 тысячи рублей (если ранее семья не оформляла маткапитал на первого ребенка) или 168,6 тысячи (если ранее маткапитал уже оформлялся).

Право на получение маткапитала имеют:

женщины, родившие (усыновившие) второго или последующих детей с 1 января 2007 года;

мужчины, усыновившие второго или последующих детей по решению суда, которое вступило в силу после 1 января 2007 года;

женщины, родившие (усыновившие) первого ребенка с 1 января 2020 года;

мужчины, усыновившие первого ребенка по решению суда, которое вступило в силу после 1 января 2020 года;

Кроме того, отец может получить материнский капитал в случае, если мать ребенка умерла или была лишена родительских прав.

Как получить маткапитал

В настоящее время сертификат на маткапитал оформляется автоматически и отправляется в личный кабинет матери на Госуслугах в течение 15 дней после регистрации рождения ребенка. Если по каким-то причинам сертификат не оформился, следует самостоятельно подать заявление на портале госуслуг.

На что можно потратить маткапитал в 2022 году

Прежде всего, стоит отметить, что средства маткапитала можно одновременно использовать по нескольким из доступных направлений. При этом программа не предусматривает получение наличных денег.

Один из самых популярных способов использования средств маткапитала — улучшение жилищных условий, в том числе ипотека. Потратить деньги на жилье можно после того, как ребенку исполнится три года. Однако есть одно исключение: сразу после рождения ребенка сертификат на маткапитал можно потратить на первый взнос по ипотеке или погашение основного долга по ней. Кроме того, важно понимать, что ремонт не подпадает под категорию «улучшение жилищных условий».

Средства маткапитала также можно преобразовать в право на ежемесячную выплату. Сделать это могут семьи, в которых среднедушевой доход не превышает двух прожиточных минимумов или второй ребенок родился (был усыновлен) после 1 января 2018 года.

Важным направлением расходования средств маткапитала является образование. Сертификат можно потратить на оплату обучения любого ребенка в семье. При этом оплачивать можно образовательные услуги какого угодно уровня: детский сад, школа, колледж, вуз и других.

Кроме того, средства от маткапитала можно направить на формирование накопительной части пенсии матери. Также ими можно компенсировать затраты на социализацию детей с инвалидностью.

Средствами маткапитала распоряжается Пенсионный фонд. Более подробную информацию о программе поддержки можно получить на его сайте.

На какие еще нужды могут разрешить тратить маткапитал

В обществе обсуждаются новые направления использования средств материнского капитала. В частности, последние опросы показали, что каждый второй россиянин поддерживает возможность траты средств маткапитала на покупку машины.

В беседе с «ВМ» член Общественной палаты Москвы Дмитрий Краснов отметил, что государство расширяет возможности использования маткапитала последние 6–7 лет. По его мнению, потенциальных направлений довольно много:

— Можно расширить (использование средств маткапитала — прим. «ВМ») на то, что позволит семье выжить в нынешних условиях. Статистика показывает, что закредитованность граждан России достаточно высокая. Люди часто занимают деньги на оплату жилья, сбор ребенка в школу, оплату коммунальных услуг и просто текущих трат. Поэтому правительство будет вынуждено расширить возможность траты маткапитала. Сюда могут быть включены медицинские и социальные услуги, траты на дополнительные формы обучения, в том числе репетиторов и спортивные секции и многое другое.

Кроме того, Краснов полагает, что государству необходимо увеличить размер маткапитала из-за того, что значительную часть его суммы «съедает инфляция».