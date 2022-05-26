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Депутат предложила внести изменения в закон о маткапитале

Ирина Игнатенко
Общество
Депутат предложила внести изменения в закон о маткапитале
Фото: Depositphotos

Список целей, для которых можно применять материнский капитал, следует расширять, а также выдавать эти средства наличными. С таким предложением выступила глава комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина.

По мнению депутата, нынешний закон нуждается в изменениях: семья вполне может самостоятельно решить, на что потратить полученные от государства денежные средства.

— Не надо уличать родителей в мошенничестве и в том, что они хотят что-то отобрать у детей. Например, приобретение хорошего автомобиля, особенно в многодетной семье, — это та мера, которая улучшит положение. Тем более, если у семьи есть загородный участок, она может поехать на отдых или возить детей на дополнительное образование, — отметила она в комментарии НСН.

Она также добавила, что сейчас многие семьи тратят маткапитал на частичное погашение ипотеки, но редко кто использует средства на пенсионное обеспечение матери. Это, по сути, невостребованная мера.

С начала 2022 года более 244 тысяч семей направили средства материнского капитала на улучшение жилищных условий. Уполномоченный по правам ребенка в Татарстане Ирина Волынец рассказала, на какие еще цели тратят средства материнского капитала россияне.

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