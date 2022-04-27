Названы цели, на которые чаще всего расходуют материнский капитал россияне

Фото: depositphotos

С начала 2022 года более 244 тысяч семей направили средства материнского капитала на улучшение жилищных условий. Уполномоченный по правам ребенка в Татарстане Ирина Волынец рассказала, на какие еще цели тратят средства материнского капитала россияне.

Волынец отметила, что самым популярным применением материнского капитала является улучшение жилищных условий. На втором месте находится оплата образования для детей. Незначительное число людей расходуют средства, выделяемые государством, на накопительную часть пенсии.

Она напомнила, что теперь есть возможность оплатить детский сад при помощи средств маткапитала. Но только, если это собственник и ИП, который владеет детским садом, есть образовательная лицензия.

Волынец добавила, что в ближайшее время может появиться возможность использования средств на иные цели.

— Мы рассчитываем, что будет принят закон в соответствии, с которым это можно будет тратить на детские нужды и детские расходы. Из материнского капитала также можно будет оплачивать получения одного из видов пособий, — сообщила Волынец в комментарии Nation News.

Материнский капитал на первого ребенка в начале 2022 года был увеличен в России до 524 тысяч рублей.