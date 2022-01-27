Материнский капитал на первого ребенка увеличится в России до 524 тысяч рублей

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Материнский капитал на первого ребенка увеличат в России до 524 тысяч рублей. Об этом в четверг, 27 января, сообщил премьер-министр страны Михаил Мишустин.

По его словам, семьи с детьми, люди с ограниченными возможностями и ветераны больше всего нуждаются в поддержке властей.

Глава кабмина добавил, что в 2022 году ежемесячные выплаты, которые получают эти группы лиц, увеличатся на 8,4 процента.

— Увеличится и размер материнского капитала на первого ребенка с почти 484 тысяч рублей до 524 тысяч, а также на второго и последующих детей — до более 693 тысяч рублей, — цитирует слова Мишустина агентство городских новостей «Москва».

По сообщению Минтруда, правительство РФ подготовило постановление об индексации ряда пособий и выплат по уровню инфляции. В этом году к их числу впервые отнесен и материнский капитал. Как уточняется, среди выплат материнский капитал, выплаты ветеранам, пособия по беременности и родам, по уходу за ребенком до 1,5 года для неработающих граждан, единовременное пособие при рождении ребенка, компенсации гражданам, подвергшимся радиоактивному воздействию, и прочие меры социальной поддержки.

О том, как получить материнский капитал и на что можно потратить, — в материале «Вечерней Москвы».