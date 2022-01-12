Назван размер материнского капитала в России после индексации

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Размер материнского капитала на первого ребенка составит 524,5 тысячи рублей с 1 февраля. Материнский капитал, выплаты ветеранам, пособие по беременности и родам и ряд других проиндексируют на 8,4 процента. Об этом в среду, 12 января, сообщили в Минтруде РФ.

По сообщению Минтруда, правительство РФ подготовило постановление об индексации ряда пособий и выплат по уровню инфляции. В этом году к их числу впервые отнесен и материнский капитал. Как уточняется, среди выплат: материнский капитал, выплаты ветеранам, пособия по беременности и родам и по уходу за ребенком до 1,5 лет для неработающих граждан, единовременное пособие при рождении ребенка, компенсации гражданам, подвергшимся радиоактивному воздействию и прочие меры социальной поддержки.

Подчеркивается, что все эти выплаты, кроме материнского капитала, всегда индексируются по уровню инфляции с 1 февраля. Теперь за рождение первого ребенка будет выплачиваться 524,5 тысячи рублей, а за второго ребенка — 693,1 тысячи рублей, если выплат за первого семья не получала.

— Размер доплаты при рождении второго ребенка, если семья получала материнский капитал при рождении первого ребенка, составит 168,6 тысячи рублей, — передает сообщение Минтруда РИА Новости.

Материнский капитал добавили к перечню выплат, которые подлежат индексированию, согласно поручению президента России Владимира Путина.

Также Владимир Путин подписал закон, обеспечивающий защиту пенсионных накоплений от неправомерных действий страховщиков. Документ предусматривает в случае признания судом недействительным договора об обязательном пенсионном страховании обязать страховщиков восстанавливать на счете застрахованного лица сумму изъятого при досрочном переходе инвестиционного дохода.