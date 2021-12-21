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Путин утвердил закон об индексации маткапитала по уровню инфляции с 1 февраля

Виктория Сикерина

Общество
Путин утвердил закон об индексации маткапитала по уровню инфляции с 1 февраля
Фото: Администрация президента РФ

С 1 февраля следующего года индексация материнского капитала будет производиться согласно фактической, а не прогнозируемой инфляции. Соответствующий закон подписал во вторник, 21 декабря, президент России Владимир Путин.

По положениям документа, размер маткапитала необходимо пересматривать каждый год с 1 февраля на основе индекса роста потребительских цен за предыдущий год и в соответствии с определяемым Правительством РФ коэффициентом индексации. Таким же образом будет определяться пересмотр оставшейся части такой выплаты.

Помимо этого, с 1 февраля следующего года размер материнского капитала за первого ребенка составит 483 тысячи 881 рубль, а за второго и последующих — 639 тысяч 431 рубль, говорится в сообщении на официальном интернет-портале правовой информации.

Также 21 декабря Владимир Путин подписал закон, обеспечивающий защиту пенсионных накоплений от неправомерных действий страховщиков. Документ предусматривает в случае признания судом недействительным договора об обязательном пенсионном страховании обязать страховщиков восстанавливать на счете застрахованного лица сумму изъятого при досрочном переходе инвестиционного дохода.

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