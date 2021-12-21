Путин подписал закон о защите пенсионных накоплений от недобросовестных страховщиков

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Президент России Владимир Путин подписал закон, обеспечивающий защиту пенсионных накоплений от неправомерных действий страховщиков.

Документ предусматривает в случае признания судом недействительным договора об обязательном пенсионном страховании обязать страховщиков восстанавливать на счете застрахованного лица сумму изъятого при досрочном переходе инвестиционного дохода. По действовавшим ранее нормам, при досрочном переходе застрахованного лица к другому страховщику средства пенсионных накоплений передавались без всего или части дохода от их инвестирования, а удержанная сумма дохода направлялась в резерв по обязательному пенсионному страхованию предыдущего страховщика, отмечается на портале правовой информации.

В середине сентября Путин рассказал, что конечной целью газификации домовладений является сдерживание цен на оборудование и работы, при этом нельзя допустить монополизма. Глава государства добавил, что «самым внимательным образом» надо следить за тем, чтобы сдержать рост цен и на строительные работы.

Проект, созданный по инициативе Путина, предполагает подведение голубого топлива на бесплатной основе до границ участка. Далее граждане могут провести газ до дома, однако для этого им нужно заключить комплексный договор.