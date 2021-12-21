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Путин утвердил закон об ожидаемом периоде выплаты пенсионных накоплений в 2022 году

Виктория Сикерина

Общество
Путин утвердил закон об ожидаемом периоде выплаты пенсионных накоплений в 2022 году
Фото: Администрация президента РФ / ТАСС

Закон об ожидаемом периоде выплаты пенсионных накоплений в следующем году подписал президент России Владимир Путин. Соответствующий документ опубликовали на официальном интернет-портале правовой информации во вторник, 21 декабря.

— В целях определения размера накопительной пенсии и корректировки ее размера ожидаемый период выплаты накопительной пенсии для мужчин и женщин с 1 января 2022 года предлагается установить в размере 264 месяцев, — говорится в документе.

Уточняется, что в 2020 году указанный срок составлял 258 месяцев. Период выплаты пенсионных накоплений определяется на основе статистики о продолжительности жизни мужчин и женщин в возрасте 60 и 55 лет соответственно.

В конце ноября Владимир Путин подписал закон, согласно которому изъятые у коррупционеров средства будут передаваться Пенсионному фонду России (ПФР).

Согласно документу, конфискованные денежные средства у лиц, совершивших коррупционные правонарушения, а также средства, полученные от продажи конфискованного имущества, должны пополнить бюджет ПФР.

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