Путин: Власти давно стремятся создать новое пособие для семей с детьми

Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин заявил, что поддержка семей с детьми со стороны государства должна быть более «весомой, результативной и ощутимой». Об этом во вторник, 8 ноября, сообщили в пресс-службе Кремля.

— Предлагаю проанализировать уже принятые меры поддержки и обсудить то, как повысить их эффективность с учетом текущих реалий в сфере демографии и экономики, чтобы такая поддержка со стороны государства становилась более весомой, результативной, ощутимой для семей, — отметил глава государства.

Он также подчеркнул, что руководство страны шло к этому несколько лет. Власти должны «завершить и запустить эту новую систему поддержки семей с детьми», передает слова Путина официальный сайт Кремля.

До этого Путин сообщил, что программа материнского капитала продлена до конца 2026 года. Глава государства добавил, что главная задача государственной поддержки — свести к минимуму угрозу бедности для российских семей.

Глава Минтруда Антон Котяков сообщил, что размер материнского капитала на первого ребенка увеличится в России до 590 тысяч рублей в 2023 году. При этом материнский капитал на второго ребенка составит почти 780 тысяч рублей.