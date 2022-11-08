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Размер маткапитала на первого ребенка вырастет в России до 590 тысяч рублей

Евгений Белоусов
Экономика
Размер маткапитала на первого ребенка вырастет в России до 590 тысяч рублей
Фото: Pexels

Размер материнского капитала на первого ребенка увеличится в России до 590 тысяч рублей в 2023 году. Об этом во вторник, 8 ноября, сообщил глава Минтруда Антон Котяков.

— Будет увеличен и материнский капитал. Таким образом, в 2023 году его размер на первого ребенка увеличится до уровня почти 590 тысяч рублей, — сказал министр.

При этом материнский капитал на второго ребенка составит почти 780 тысяч рублей, передает слова Котякова официальный сайт Кремля.

До этого президент России Владимир Путин сообщил, что программа материнского капитала продлена до конца 2026 года. Глава государства добавил, что главная задача государственной поддержки — свести к минимуму угрозу бедности для российских семей.

В сентябре председатель комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина заявила, что чрезвычайные ситуации в обществе всегда требуют чрезвычайных мер поддержки семьи. Она отметила, что нужно принимать более серьезные меры для подъема рождаемости в стране.

Минтруд РФ Россия Материнский капитал
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