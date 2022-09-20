Минтруд не поддержал идею тратить маткапитал на покупку автомобиля

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Минтруд России посчитал нецелесообразным предложение зампредседателя Госдумы по просвещению Яны Лантратовой разрешить тратить средства маткапитала на покупку машины в рамках программы льготного кредитования «Семейный автомобиль». Об этом сообщил министр труда и соцзащиты РФ Антон Котяков.

Программа льготного кредитования действует до конца 2023 года. По словам Лантратовой, она обратилась в министерство из-за просьб, которые отправляют родители.

— Предложение установить новое направление использования средств материнского (семейного) капитала не относится к долгосрочным целям и не корреспондируются с основной целью федерального закона («О дополнительных мерах господдержки семей, имеющих детей» — прим. «ВМ»), — передает ТАСС ответ Котякова.

Кроме того, предложение зампреда ГД не решает задачу по соблюдению прав детей на владение автомобилем при оформления авто в долевую собственность родителей. При этом прямой запрет на передачу или распоряжение имуществом также не обеспечивает соблюдение прав всех членов семьи, в том числе и детей.

С августа 2022 года расширился список направлений использования материнского капитала: теперь его можно направить на оплату образования ребенка в частных заведениях и организациях. Эксперты Роскачества объяснили, как это можно сделать.