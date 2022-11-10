Путин утвердил перечень поручений, касающихся поддержки семей с детьми

Президент России Владимир Путин в четверг, 10 ноября, утвердил перечень поручений по итогам совещания по вопросу поддержки доходов семей с детьми.
Так, глава государства предложил:
С полным перечнем поручений президента страны можно ознакомиться на сайте Кремля.
Помимо этого, российский лидер по итогам совещания с членами Координационного совета при правительстве по обеспечению потребностей ВС РФ дал четыре поручения. Так, координационный совет до 14 ноября должен завершить определение целевого задания по обеспечению потребностей армии в зоне СВО. Ответственным за выполнение задания Путин назначил премьер-министра РФ Михаила Мишустина.
Во вторник, 8 ноября, Путин заявил, что поддержка семей с детьми со стороны государства должна быть более «весомой, результативной и ощутимой». По его словам, власти должны «завершить и запустить эту новую систему поддержки семей с детьми».