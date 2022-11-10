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Путин утвердил перечень поручений, касающихся поддержки семей с детьми

Араз Салехов
Политика
Путин утвердил перечень поручений, касающихся поддержки семей с детьми
Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин в четверг, 10 ноября, утвердил перечень поручений по итогам совещания по вопросу поддержки доходов семей с детьми.

Так, глава государства предложил:

  • Обеспечить сопровождение внедрения с 1 января ежемесячного пособия в связи с рождением и воспитанием ребенка, в том числе контроль правильности его назначения, начисления и своевременности выплаты;
  • До 15 января 2023 года представить предложения по ускоренному росту МРОТ, дальнейшему увеличению его отрыва от величины прожиточного минимума;
  • Рассмотреть возможность предоставления налоговых льгот работающим родителям или выплаты пособия на ребенка в неполном размере.

С полным перечнем поручений президента страны можно ознакомиться на сайте Кремля.

Помимо этого, российский лидер по итогам совещания с членами Координационного совета при правительстве по обеспечению потребностей ВС РФ дал четыре поручения. Так, координационный совет до 14 ноября должен завершить определение целевого задания по обеспечению потребностей армии в зоне СВО. Ответственным за выполнение задания Путин назначил премьер-министра РФ Михаила Мишустина.

Во вторник, 8 ноября, Путин заявил, что поддержка семей с детьми со стороны государства должна быть более «весомой, результативной и ощутимой». По его словам, власти должны «завершить и запустить эту новую систему поддержки семей с детьми».

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