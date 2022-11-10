Польша ввела санкции против командира спецназа «Ахмат» Алаудинова

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В санкционный перечень Польши попал командир спецназа «Ахмат», замкомандующего 2-го армейского корпуса Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР) Апты Алаудинов. Об этом стало известно в четверг, 10 ноября.

Командир спецназа «Ахмат» стал 17-м человеком, на которого польское руководство наложило санкции после начала специальной военной операции России на Украине. Уточняется, что Алаудинов является нежелательным лицом на территории государства, а его активы, если такие имеются, будут заморожены.

Также в санкционном перечне Польши находятся Олег Дерипаска, Михаил Фридман, Евгений Касперский и другие предприниматели. Помимо физических лиц в список попали 35 отечественных компаний, передает РИА Новости.

3 ноября стало известно, что помощник главы Чечни Рамзана Кадырова и командир спецподразделения «Ахмат» Апты Алаудинов назначен заместителем командующего 2-го армейского корпуса Народной милиции Луганской народной республики. По словам чеченского лидера, Алаудинову также присвоили звание генерал-майора.