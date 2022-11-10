Собянин поздравил сотрудников полиции с профессиональным праздником

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков

Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил столичных полицейских с Днем сотрудника органов внутренних дел. Об этом глава города сообщил в четверг, 10 ноября.

— В День сотрудника органов внутренних дел от имени москвичей и от себя лично поздравляю сотрудников полиции с праздником. На их плечах лежит особая ответственность — за спокойствие и безопасность крупнейшего мегаполиса России и каждого из 13 миллионов москвичей и миллионов гостей столицы, — сказал он.

Мэр города отметил, что сегодня Москва считается одной из самых безопасных столиц во всем мире и такое право она заслужила. В своем Telegram-канале Собянин поблагодарил сотрудников правоохранительных органов за службу.

Кроме того, Сергей Собянин вместе с министром внутренних дел России Владимиром Колокольцевым открыли новый комплекс зданий Главного управления МВД России. Здание предназначено для размещения 2-го специального полка полиции и отряда спецназначения «Гром». Новый комплекс направлен на повышение уровня эффективности отработки и закрепления навыков у сотрудников спецподразделения.