Стивен Спилберг раскритиковал стриминговые платформы

Фото: Gage Skidmore / CC BY-SA 2.0

Американский режиссер Стивен Спилберг выступил с критикой в адрес стриминговых сервисов, которые в разгар пандемии COVID-19 перенесли громкие премьеры фильмов из кинотеатров на сервисы потокового вещания, что привело к изменению индустрии. Об этом он рассказал в интервью изданию The New York Times в четверг, 10 ноября.

— Благодаря пандемии стриминговые платформы увеличили число подписчиков до рекордного уровня и поставили в затруднительное положение моих друзей-режиссеров, так как их фильмы бесцеремонно отменили в кинотеатрах, — отметил режиссер.

По мнению Спилберга, руководство кинотеатров в данный момент пытается проанализировать, какие фильмы зрители продолжат смотреть на больших экранах. Также режиссер выразил надежду, что в ближайшее время кинотеатры вновь обретут популярность.

До этого стало известно, что американская стриминговая платформа Netflix во втором квартале нынешнего года лишилась около миллиона платных подписчиков, несмотря на то что аналитики предрекали компании потери в размере двух миллионов пользователей.