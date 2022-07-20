Netflix потерял почти миллион платных подписчиков во втором квартале 2022 года
Американская стриминговая платформа Netflix во втором квартале нынешнего года лишился около миллиона платных подписчиков, несмотря на то, что аналитики предрекали компании потери в размере двух миллионов платежеспособных пользователей. Эти данные приводятся в квартальной отчетности компании, появившейся во вторник, 19 июля.
В апреле компания, лишившаяся 200 тысяч подписчиков на фоне ухода из России, прогнозировала, что по итогам второго квартала потери составят около двух миллионов платных подписчиков. В реальности же их число снизилось с 221,64 млн до 220,67 млн. В Netflix ожидают, что по итогам третьего квартала этого года число платных подписчиков сервиса вырастет приблизительно на 1 млн человек.
За отчетный период выручка компании превысила почти восемь миллиардов долларов, а прибыль — 1,44 миллиарда долларов. По итогам первого квартала выручка составляла 7,86 млрд долларов, а прибыль — 1,59 млрд долларов, пишет ТАСС.
В начале июля стало известно, что популярность отечественных онлайн-кинотеатров выросла после ухода зарубежных стриминговых платформ, в числе которых Netflix: жители страны стали чаще смотреть кино дома и выбирать российские аналоги зарубежных сервисов.