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Netflix потерял почти миллион платных подписчиков во втором квартале 2022 года

Егор Провоторов
Общество
Netflix потерял почти миллион платных подписчиков во втором квартале 2022 года
Фото: Pixabay

Американская стриминговая платформа Netflix во втором квартале нынешнего года лишился около миллиона платных подписчиков, несмотря на то, что аналитики предрекали компании потери в размере двух миллионов платежеспособных пользователей. Эти данные приводятся в квартальной отчетности компании, появившейся во вторник, 19 июля.

В апреле компания, лишившаяся 200 тысяч подписчиков на фоне ухода из России, прогнозировала, что по итогам второго квартала потери составят около двух миллионов платных подписчиков. В реальности же их число снизилось с 221,64 млн до 220,67 млн. В Netflix ожидают, что по итогам третьего квартала этого года число платных подписчиков сервиса вырастет приблизительно на 1 млн человек.

За отчетный период выручка компании превысила почти восемь миллиардов долларов, а прибыль — 1,44 миллиарда долларов. По итогам первого квартала выручка составляла 7,86 млрд долларов, а прибыль — 1,59 млрд долларов, пишет ТАСС.

В начале июля стало известно, что популярность отечественных онлайн-кинотеатров выросла после ухода зарубежных стриминговых платформ, в числе которых Netflix: жители страны стали чаще смотреть кино дома и выбирать российские аналоги зарубежных сервисов.

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