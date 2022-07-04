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Уход иностранных стримингов из РФ привел к росту российских онлайн-кинотеатров

Егор Провоторов
Общество
Уход иностранных стримингов из РФ привел к росту российских онлайн-кинотеатров
Фото: Pexels

Популярность отечественных онлайн-кинотеатров выросла после ухода зарубежных стриминговых платформ, в числе которых Netflix: жители страны стали чаще смотреть кино дома и выбирать российские аналоги зарубежных сервисов. На это указывают результаты исследования Московского кредитного банка (МКБ).

Исследование проводилось на основе анализа трат клиентов кредитной организации на стриминговые платформы для кинолент и сериалов за период с января по май 2022 года и сравнения с аналогичным периодом прошлого года.

— Уход зарубежных платформ с российского рынка, трудности с продлением подписки на сервисы, а также снижение числа премьер в обычных кинозалах повлияли на популярность онлайн-кинотеатров, — сообщили журналистам ТАСС в МКБ.

Количество операций по картам этого банка в данной категории с января по май текущего года увеличилось на 7 процентов по отношению к первым пяти месяцам 2021 года. Общий объем трат у клиентов банка за тот же период вырос на 6 процентов. Вместе с тем число транзакций в обычных кинозалах сократилось на 34 процента, общий объем потраченных средств — на 37 процентов.

В конце мая стало известно, что стриминговый сервис Netflix окончательно перестал работать в России.

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