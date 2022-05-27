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Стриминговый сервис Netflix окончательно перестал работать в России

Полина Долганова
Общество
Стриминговый сервис Netflix окончательно перестал работать в России
Фото: Pixabay

Стриминговый сервис Netflix перестал работать на территории России. Об этом стало известно в пятницу, 27 мая.

Пользователи сообщают, что теперь видеохостинг доступен только с VPN.

18 апреля аудиостриминговый сервис Spotify был удален с платформы AppStore для пользователей из России. Теперь шведское приложение для прослушивания музыки нельзя будет скачать на территории РФ: оно не отображается в поиске при соответствующем запросе.

Spotify еще 11 апреля перестал обслуживать российских пользователей из-за закона об уголовной ответственности за распространение фейков о Вооруженных силах РФ.

Некоторые западные страны и их компании начали вводить антироссийские санкции после действий России на международной арене. 24 февраля президент страны Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. По словам главы государства, такое решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требовала незамедлительных действий.

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