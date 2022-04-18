Spotify удалили из AppStore для российских пользователей

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Аудиостриминговый сервис Spotify был удален с платформы AppStore для пользователей из России. Теперь шведское приложение для прослушивания музыки нельзя будет скачать на территории РФ — оно не отображается в поиске по соответствующему запросу.

Spotify еще 11 апреля перестал обслуживать российских пользователей из-за закона об уголовной ответственности за распространение фейков о Вооруженных силах РФ. Помимо этого шведского сервиса, недоступными стали и другие западные платформы. В связи с уходом иностранных стриминговых серверов «Вечерняя Москва» узнала у специалиста, какие альтернативы остаются на рынке для пользователей из России.

По словам эксперта, среди крупных игроков также можно выделить сервис «Яндекс.Музыка», который отличается упорядоченностью с точки зрения контекстного поиска. Кроме того, собеседник «ВМ» уточнил, что сейчас набирает популярность платформа «Звук», являющаяся крупной базой из «расширяющейся экосистемы Сбера».

7 марта сообщалось, что стриминговый сервис Netflix прекращает работу на территории России. Компания пришла на российский рынок в 2016 году, ее аудитория в стране насчитывала почти миллион подписчиков.