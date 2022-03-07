Сервис Netflix приостанавливает работу в России

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Стриминговый сервис Netflix прекращает работу на территории РФ. Об этом со ссылкой на заявление представителя компании сообщается на портале Variety.

— Учитывая ситуацию, мы приняли решение приостановить нашу деятельность в России, — приводит издание слова представителя компании.

Netflix пришла на российский рынок в 2016 году. На сегодняшний день аудитория стримингового сервиса в России насчитывает почти миллион подписчиков.

1 марта сообщалось, что Netflix остановил работу над российскими проектами. В их число попали сериал «Анна К», в котором снималась Светлана Ходченкова. Проект представлял собой современную интерпретацию известного романа Льва Толстого «Анна Каренина».

На фоне военной операции на территории Украины многие культурные мероприятия в России были отменены. Так, например, компания Sony Pictures отменила премьеру нового фильма Marvel «Морбиус» с Джаредом Лето в главной роли.

1 марта появилась информация, что киностудия Warner Bros. за день до премьеры отменила прокат «Бэтмена» в России. Также в Warner Bros. заявили, что будут продолжать следить за ситуацией по мере ее развития.

В этот же день стало известно, что Netflix перестанет транслировать 20 российских федеральных каналов первого и второго мультиплекса, вопреки требованию законодательства РФ.