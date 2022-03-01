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Warner Bros отменила прокат фильма «Бэтмен» на территории России

Виктория Храменкова

Общество
Warner Bros отменила прокат фильма «Бэтмен» на территории России
Фото: Warner Bros

Во вторник, 1 марта, появилась информация, что киностудия Warner Bros за день до премьеры отменила прокат «Бэтмена» в России. Об этом сообщается на сайте издания Deadline, со ссылкой на сообщение киностудии.

— В свете гуманитарного кризиса на Украине WarnerMedia приостанавливает выход на экраны своего художественного фильма «Бэтмен» в России, — следует из заявления, опубликованного на сайте издания.

Также Warner Bros заявили, что будут продолжать следить за ситуацией по мере ее развития.

Фильм «Бэтмен» должен был выйти в прокат на территории Российской Федерации 2 марта. Вместе с Робертом Паттинсоном роли персонажей Готэм-сити исполнили Зои Кравиц, Пол Дано, Джеффри Райт, Джон Туртурро и другие.

Недавно компания Walt Disney Company приостановила поставку своих фильмов в российские кинотеатры. Так, компания приняла решение о приостановке выпуска прокатных фильмов в России, в том числе предстоящий «Я краснею» от Pixar.

Также Walt Disney Company отметила, что будет принимать последующие решения в зависимости от ситуации.

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