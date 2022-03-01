Disney приостанавливает поставку фильмов в Россию

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Компания Walt Disney Company приостановила поставку своих фильмов в российские кинотеатры. Об этом во вторник, 1 марта, заявили в компании.

Также Walt Disney Company отметила, что будет принимать последующие решения в зависимости от ситуации.

— Мы приостанавливаем выпуск прокатных фильмов в России, в том числе предстоящий «Я краснею» от Pixar, — следует из заявления, опубликованного на странице компании в Twitter.

Walt Disney Company стала первой компанией, которая приостановила поставку фильмов в кинотеатры России.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции в Донбассе. Решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий, подчеркнул он.

Политолог Дмитрий Журавлев заявил «ВМ», что переговоры между Россией и Украиной, состоявшиеся в Белоруссии, скорее всего, не приведут ни к каким прорывным решениям. На это, в частности, указывает состав украинской делегации, уточнил он.

По его словам, со стороны Украины в переговорах приняли участие депутаты, которые представляют законодательную, а не исполнительную власть. Журавлев полагает, что Украине нужны эти переговоры, чтобы выиграть время, которое необходимо для получения оружия.