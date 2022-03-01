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Netflix остановил работу над российскими проектами

Анастасия Колоскова

Общество
Netflix остановил работу над российскими проектами
Фото: pixabay.com

Американский стриминговый сервис Netflix прекратил работу над четырьмя российскими проектами, которые планировал выпустить. Об этом во вторник, 1 марта, сообщает «Бюллетень кинопрокатчика» со ссылкой на источник.

В их число попали сериал «Анна К», в котором снималась Светлана Ходченкова. Проект представлял собой современную интерпретацию известного романа Льва Толстого «Анна Каренина».

Также остановлено производство сериала с участием Александра Петрова, криминального триллера «ЗАТО» Дарьи Жук и сериала «Ничего особенного» с Юрием Борисовым.

На фоне военной операции на территории Украины многие культурные мероприятия в РФ были отменены. Так, например, компания Sony Pictures отменила премьеру нового фильма Marvel «Морбиус» с Джаредом Лето в главной роли.

Во вторник, 1 марта, появилась информация, что киностудия Warner Bros за день до премьеры отменила прокат «Бэтмена» в России. Также Warner Bros заявили, что будут продолжать следить за ситуацией по мере ее развития.

В этот же день стало известно, что Netflix перестанет транслировать 20 российских федеральных каналов первого и второго мультиплекса, вопреки требованию законодательства РФ.

В последние недели ситуация в Донбассе обострилась. Украина сосредоточила на линии соприкосновения большинство военных мощностей. На фоне угрозы агрессии со стороны Украины Донецкая и Луганская народные республики начали эвакуировать со своих территорий мирных жителей. В ДНР и ЛНР была объявлена всеобщая мобилизация.

21 февраля президент России Владимир Путин признал суверенитет ДНР и ЛНР из-за кровопролития в Донбассе.

24 февраля Путин в своем обращении к россиянам заявил, что РФ проведет специальную военную операцию на территории Донбасса.

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