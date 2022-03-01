Россияне пожаловались на трудности при оплате подписки на Netflix

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Пользователи зарубежного онлайн-кинотеатра Netflix из России столкнулись с проблемами при оплате подписки картами банков, против которых Запад ввел санкционные меры. Об этом сообщили в Telegram-канале Netflix Russia.

Так, сложности зафиксировали при оплате подписки картами Сбербанка и «Альфа-Банка». Держатели карт не попавшего под санкции банка «Тинькофф» сообщили о таких же трудностях.

Авторы Telegram-канала уточнили, что проблемы, скорее всего, связаны с санкциями против России.

— За последние несколько дней западные страны успели объявить о множестве санкций в отношении российских банков. Текущие проблемы могут быть связаны с началом действия ограничений, — говорится в сообщении.

Также журнал Variety заявил, что Netflix перестанет транслировать 20 российских федеральных каналов первого и второго мультиплекса, вопреки требованию законодательства РФ.

25 февраля Минфин Соединенных Штатов ввел санкции против нескольких крупнейших российских банков. К ним относятся Газпромбанк, Совкомбанк, Новикомбанк, банк «Открытие» и «Альфа-Банк».

О новых санкциях в отношении ВТБ объявил и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. По его словам, они коснутся ВТБ, «Аэрофлота» и Ростеха. Джонсон особо подчеркнул, что Великобритания будет прикладывать все усилия, чтобы выдавить Россию из мировой экономики.

28 февраля глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что новые санкции Запада поменяли экономику в России. Финансовая система и экономика страны, по ее словам, столкнулись с нестандартной ситуацией. В результате ЦБ будет нестандартно подходить к решениям, подчеркнула она.