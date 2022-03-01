Sony отменит запланированную в России премьеру фильма «Морбиус»

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Компания Sony Pictures отменит премьеру нового фильма Marvel «Морбиус» с Джаредом Лето в главной роли, которая должна была состояться на территории России. Об этом говорится в пресс-релизе компании.

В сообщении говорится, что компания «поставит на паузу предстоящие кинотеатральные релизы в России, в том числе выпуск Morbius» из-за ситуации вокруг Украины.

Премьера картины должна была состояться 24 марта, передает Reuters.

Во вторник, 1 марта, появилась информация, что киностудия Warner Bros за день до премьеры отменила прокат «Бэтмена» в России. Об этом сообщили на сайте издания Deadline, со ссылкой на сообщение киностудии. Также Warner Bros заявили, что будут продолжать следить за ситуацией по мере ее развития.

Фильм «Бэтмен» должен был выйти в прокат на территории Российской Федерации 2 марта. Вместе с Робертом Паттинсоном роли персонажей Готэм-сити исполнили Зои Кравиц, Пол Дано, Джеффри Райт, Джон Туртурро и другие.

21 февраля президент России Владимир Путин признал суверенитет ДНР и ЛНР, которые еще в 2014 году объявили о своей независимости от Киева. 24 февраля Путин объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. По словам главы государства, такое решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий.