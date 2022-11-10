Эксперт Ермоленко назвала пять уловок массмаркетов во время крупных распродаж

Фото: Светлана Колоскова / Вечерняя Москва

В пятницу, 11 ноября, во Всемирный день шопинга, в России пройдут крупные распродажи. Подобные акции сильно влияют на людей, вызывая как положительные, так и отрицательные эмоции в зависимости от подхода крупных брендов к распродажам. Об уловках, которые используют маркетологи для увеличения продаж, «Вечерней Москве» рассказала директор по развитию IFORS RESEARCH Юлия Ермоленко.

По ее словам, общим посылом в день скидок для потребителей является «выгодный шопинг и распродажа», а для бренда — «возможность привлечения новой целевой аудитории, повышение узнаваемости и лояльности».

— Однако брендам к участию в «Черной пятнице» или других акциях необходимо подходить с умом после тщательного анализа, так как потребитель сегодня становится более разборчивым, — пояснила она.

В качестве уловок, которые используют маркетологи, Ермоленко назвала уникальность товара, лимитированный выпуск, искусственное завышение цены, агрессивные сообщения и привлечение визуального внимания потребителя. Такие приемы, по словам эксперта, должны эмоционально влиять на человека и создавать внутренний ажиотаж. Чаще всего таким образом заманивают клиентов магазины категории «массмаркет».

— Самые нечестные из этих инструментов — искусственные скидки или агрессивные сообщения — готовы применять далеко не все бренды, но дальше все зависит от потребителя и от того, насколько рационально он готов разбираться в деталях, погружаться и анализировать, — заключила Ермоленко.

Существует еще один прием, который используют недобросовестные магазины, — когда цена на кассе отличается в большую сторону от цены, которая была указана на ценнике. Если с вами произошла подобная ситуация, то в первую очередь необходимо вызвать представителя администрации торгового предприятия и сообщить ему о произошедшем. Сотрудники магазина могут объяснить эту ситуацию тем, что на склад поступила другая партия товара по более высокой цене, а продавцы не успели заменить ценники в торговом зале.

В таком случае вы можете апеллировать на российское законодательство:

— Пункт 1 статьи 10 Закона РФ «О защите прав потребителей» гласит: «…изготовитель (исполнитель, продавец) обязан своевременно предоставить потребителю необходимую информацию о товарах (работах, услугах), обеспечивающую возможность правильного выбора». Пункт 2 той же статьи дополняет, что цена товара в рублях является неотъемлемой частью этой информации, — говорится в документе.

Согласно статье 12 Закона РФ «О защите прав потребителей», даже после покупки товара вы имеете право потребовать вернуть обратно излишне отданные средства. Также вы можете обменять товар на деньги, если заметили, что потратили больше, чем планировали.

Если вам откажутся продавать товар по изначальной стоимости, то можете смело обращаться в местное Управление Роспотребнадзора. В качестве доказательства нарушения вами могут быть предоставлены свидетельские показания, изложенные в жалобе и подписанные самими свидетелями, фотографии ценника и чека. Также за отказ продать товар по первоначальной стоимости сотруднику магазина грозит административная ответственность по статье 14.7 КоАП Российской Федерации — «Обман потребителя».