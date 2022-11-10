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Европейские страны должны пересмотреть свою политику в отношении Российской Федерации и Украины, не идя в дальнейшем на поводу у США. Об этом в четверг, 10 ноября, сообщил бельгийский сенатор Ален Детекс в интервью французскому изданию Causeur.

— В интересах Европы и европейцев мы должны отказаться от жесткой линии (президента Украины Владимира — прим. «ВМ») Зеленского, договориться с Россией о разделе Украины и снять санкции — таков путь к спасению, — отметил сенатор.

Он также добавил, что на текущий момент такое решение выгоднее для всех, нежели продолжение эскалации, «которую поощряет Белый дом».

Кроме того, Детекс напомнил, что украинский лидер упоминался в «Панамских документах», как «офшорный махинатор». По словам бельгийского политика, президента Зеленского стоит рассматривать, как «американскую марионетку, одержимую высокомерием и втягивающую нас в войну».

До этого политолог Дмитрий Журавлев в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал о членах Североатлантического альянса с антиукраинской позицией.

Собеседник «ВМ» подчеркнул, что НАТО находится почти под полным контролем Соединенных Штатов. Ведь все ключевые посты в организации занимают американцы.