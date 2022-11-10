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В Московском зоопарке рассказали, как оценивают процесс реабилитации Диксона

Евгений Белоусов
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В Московском зоопарке рассказали, как оценивают процесс реабилитации Диксона
Фото: Пресс-служба зоосада

За спасенным медведем Диксоном в Московском зоопарке наблюдают каждую минуту. Об этом в четверг, 10 ноября, рассказала директор зоосада Светлана Акулова.

— Помимо ветеринарных врачей и киперов, за медведем на протяжении всего дня следят научные сотрудники. Вживую или по камерам они смотрят на его поведение и записывают каждое движение и реакцию в специальный журнал, оценивают в динамике процесс реабилитации, — объяснила она.

Видео: Telegram / Светлана Акулова

По словам Акуловой, случай с Диксоном дает уникальную возможность для исследователей. Она выразила надежду, что их опыт еще сможет помочь всему зоологическому сообществу в будущем.

В сентябре Акулова сообщила, что в будущем бассейне для раненого медведя, которого привезли с острова Диксон и оставили жить в Московском зоопарке, оборудуют специальный механизм. Она также проведала медведя. По ее словам, мишка охотно шел на контакт.

Врач-ветеринар Святослав Новицкий в беседе с «Вечерней Москвой» прокомментировал состояние Диксона. По его словам, шансы вернуть физическую активность медведю, получившему огнестрельные ранения и паралич задних конечностей, есть.

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