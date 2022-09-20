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Приметы и советы

Медведю с Диксона построят специальный бассейн для упражнений

Евгений Белоусов
Город
Медведю с Диксона построят специальный бассейн для упражнений
Фото: Unsplash
Россия, Москва, Большая Грузинская улица, 1с1 Карта всех событий

В будущем бассейне для раненого медведя с острова Диксон, которого оставили жить в Московском зоопарке, оборудуют специальный механизм. Он поможет мишке вылезать из воды. Об этом во вторник, 20 сентября, рассказала генеральный директор зоопарка Светлана Акулова.

— Я дала указания разработать систему подъема медведя из воды — на случай экстренной ситуации. Специалисты предложили соорудить пневматическую систему - она будет безопасной для Диксона, — уточнила она.

Видео: Telegram / Светлана Акулова

Акулова проведала медведя. По ее словам, мишка охотно шел на контакт. Ветеринары в очередной раз подчеркнули важность для животного упражнений в воде. Необходимо, чтобы медведь активно двигал лапами, а в воде это делать гораздо проще, написала Акулова в своем Telegram-канале.

Недавно выяснилось, что у животного перелом позвонка, контузия спинного мозга и миелопатия. Из-за таких травм медведь, скорее всего, никогда не сможет ходить. Но специалисты все же постараются улучшить состояние его здоровья — для животного разрабатывается программа реабилитации.

Глава Росприроднадзора Светлана Радионова исключила возможность усыпления медведя. По ее словам, правоохранительные органы Красноярского края взялись за проверку обстоятельств произошедшего. Им предстоит выявить виновников.

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