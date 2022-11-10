Европарламент поддержал вступление Хорватии в Шенгенскую зону

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Депутаты Европарламента поддержали решение о вступлении Хорватии в состав Шенгенской зоны. Голосование по этому поводу состоялось в четверг, 10 ноября, в ходе пленарной сессии ЕП в Брюсселе.

Согласно итогам голосования, вступление страны в Шенгенскую зону поддержали 534 депутата. Против выступили 53 человека, а 25 парламентариев воздержались от ответа, передает ТАСС.

На данный момент Шенгенская зона включает в себя 26 стран Европы. У входящих в нее государств работает единая система пограничного контроля. О своем желании присоединиться к Шенгенскому пространству уже заявили Болгария, Кипр, Румыния и Хорватия. Для этого им необходимо выполнить ряд условий и получить одобрение действующих членов, в том числе Словении, с которой у Хорватии имеется пограничный спор.

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