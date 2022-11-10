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Автомобиль Pontiac наехал на 13-летнего мальчика на северо-востоке столицы

Евгений Жуков
Происшествия
Автомобиль Pontiac наехал на 13-летнего мальчика на северо-востоке столицы
Фото: Вечерняя Москва

Водитель автомобиля Pontiac совершил наезд на 13-летнего мальчика на улице Малыгина в районе дома 1, корпус 2. Об этом в четверг, 10 ноября, сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Москвы.

Там уточнили, что ребенок переходил дорогу в неположенном месте. Мальчика доставили в медучреждение с предварительным диагнозом сотрясение мозга и ссадиной на локте.

В настоящее время по факту происшествия осуществляется проверка сотрудниками правоохранительных органов, передает Telegram-канал «Госавтоинспекция Москвы».

30 октября стало известно, что директор Татарского ДРСУ Сергей Мамонтов, находясь за рулем иномарки, переехал мальчика в Новосибирской области. После этого Мамонтов вышел и немного постоял возле него, однако затем просто скрылся с места происшествия.

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