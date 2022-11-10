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ДТП с участием автомобиля и мотоцикла произошло на 67-м километре МКАД

Александр Афонин
Происшествия
ДТП с участием автомобиля и мотоцикла произошло на 67-м километре МКАД
Фото: Вечерняя Москва
Россия, Москва, МКАД, 67-й километр, внешняя сторона Карта всех событий

Авария с участием легкового автомобиля и мотоцикла произошла на внешней стороне 67-го километра МКАД. Об этом в четверг, 10 ноября, сообщили в пресс-службе московского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

— На внешней стороне 67-го километра МКАД столкнулись легковой автомобиль и мотоцикл, — говорится в сообщении.

На месте происшествия работают оперативные службы города. На данный момент специалисты уточняют обстоятельства и детали произошедшего. Информации о пострадавших нет.

Движение транспорта осуществляется по трем полосам из шести. В Telegram-канале «Дептранс. Оперативно» призвали столичных автомобилистов заранее выбирать пути объезда.

До этого сообщалось, что три автомобиля столкнулись на МКАД на востоке Москвы. Авария произошла на внутренней стороне 108-го километра Московской кольцевой автодороги.

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