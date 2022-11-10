В новом сезоне британского сериала «Корона» появился Борис Ельцин

Кадр из трейлера телесериала «Корона»

В новом сезоне популярного британского сериала «Корона» о жизни королевы Елизаветы II появился первый российский президент Борис Ельцин. Пятый сезон сериала вышел 9 ноября.

Роль Ельцина в сериале исполнил белорусский актер Анатолий Котенев. Супругу первого российского президента Наину сыграла советская и испанская актриса театра и кино Марина Шиманская.

События в новых сериях разворачиваются в 1990-е годы. В том числе рассказывается о разводе принца Чарльза и принцессы Дианы. В этом сезоне роль королевы исполнила знаменитая британская актриса Имельда Стонтон, наиболее известная по роли Долорес Амбридж из фильмов про Гарри Поттера. Мужа королевы Филиппа сыграл Джонатан Прайс, известны по ролям Его Воробейшества в сериале «Игра престолов» и папы Франциска в фильме «Два Папы».

До этого стало известно, что канадская актриса Кэрри-Энн Мосс исполнит одну из ролей в будущем сериале режиссера Лесли Хэдланд «Аколит». Картина станет приквелом первого эпизода космической оперы «Звездные войны». Кого именно сыграет 55-летняя знаменитость, неизвестно.

Исполнительный директор компании Warner Bros. Discovery Дэвид Заслав хочет снять продолжение знаменитой серии фильмов про Гарри Поттера. Заслав отметил, что фильмы данной серии не снимались порядка 15 лет, однако кинофраншиза о юном волшебнике в свое время принесла «много прибыли Warner Bros.».