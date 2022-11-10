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Актриса Дженнифер Энистон впервые рассказала, почему у нее нет детей

Евгений Жуков
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Актриса Дженнифер Энистон впервые рассказала, почему у нее нет детей
Фото: Walt Disney Television / CC BY-ND 2.0

Американская 53-летняя актриса Дженнифер Энистон впервые рассказала, почему у нее нет детей. Об этом он сообщила в интервью изданию Allure в четверг, 10 ноября.

По словам знаменитости, она пыталась забеременеть не один раз. Актриса проходила процедуру экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) и даже прибегала к китайской традиционной медицине. Энистон призналась, что пережила очень тяжелый период в возрасте 30-40 лет.

— Все эти годы, годы и годы спекуляций. Это было действительно тяжело. Я проходила ЭКО, пила китайские чаи, что угодно. Я прилагала все усилия. Я все отдала бы, если бы кто-то сказал мне: «Заморозь свои яйцеклетки. Сделай себе одолжение». Вы просто не думаете об этом. И вот я здесь, поезд ушел, — рассказала звезда.

Однако она пояснила, что на данный момент не имеет никаких сожалений по этому поводу.

До этого Дженнифер Энистон рассказала, что в течение длительного времени испытывала проблемы со сном и даже страдала лунатизмом.

По ее словам, бессонница, недосып и лунатизм негативно отражались на ее психологическом, эмоциональном и физическом состоянии. Актриса вспомнила, что из-за ее хождения во сне в доме, где она жила, часто срабатывала сигнализация.

Знаменитости Беременность ЭКО Дженнифер Энистон
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