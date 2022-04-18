Дженнифер Энистон призналась, что страдала лунатизмом

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Голливудская актриса Дженнифер Энистон рассказала, что в течение длительного времени испытывала проблемы со сном и даже страдала лунатизмом.

— Это началось где-то в 30 лет или даже раньше. Тогда было сложно заметить последствия недостатка сна: мы молоды, нам кажется, что мы такие непобедимые, — призналась звезда сериала «Друзья».

По ее словам, бессонница, недосып и лунатизм негативно отражались на ее психологическом, эмоциональном и физическом состоянии. Актриса вспомнила, что из-за ее хождения во сне в доме, где она жила, часто срабатывала сигнализация.

Энистон долгое время не решалась пойти к врачу, однако затем серьезно занялась решением этой проблемы. Актриса отметила, что при нарушении сна невозможно заниматься спортом или сидеть на диете, пишет «Газета.Ru».

Ранее Энистон признавалась, что довольна не всеми картинами в своей карьере. Так, в списке нелюбимых фильмов актрисы есть работа, которой она гордится меньше всего, — ужастик «Лепрекон» режиссера Марка Джонсона. Вспоминать о съемках в этом фильме Энистон не любит, потому что когда-то она всерьез боялась, что после этого проекта с ней никто не захочет работать.