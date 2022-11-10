Фото: whitehouse

Правительство США выделит Украине новый пакет военной помощи, в который войдут системы противовоздушной обороны (ПВО) Avenger и ракеты Stinger. Об этом в четверг, 10 ноября, заявил советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан.

— Сегодня США объявят о выделении еще одного пакета помощи Украине в сфере безопасности, что включает важные средства противовоздушной обороны, такие как ракеты для систем ПВО Hawk, а также четыре американские системы ПВО Avenger, оснащенные ракетами Stinger, — сказал он.

Новый пакет военной помощи, по словам Салливана, имеет «критически важное значение» для Вооруженных сил Украины (ВСУ). С помощью предоставляемой техники они смогут оказать сопротивление в борьбе с беспилотниками, передает РИА Новости.

До этого американское издание Federalist сообщило, что Вашингтон продолжает оказывать военную поддержку Киеву, при этом тайно призывая сесть за стол переговоров. По мнению автора, Украина бы не существовала как независимое государство, если бы США не финансировали ее в условиях разрушительной инфляции.