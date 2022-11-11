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Ефимов: Более пяти тысяч рабочих мест появится в бывшей промзоне «Малино» в Зеленограде

Александр Афонин
Город
Ефимов: Более пяти тысяч рабочих мест появится в бывшей промзоне «Малино» в Зеленограде
Фото: Пресс-служба

Участок бывшей промзоны «Малино» в Зеленограде будет реорганизован по программе комплексного развития территорий. Об этом сообщил в пятницу, 11 ноября, заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

— Участок бывшей промзоны «Малино» расположен между железнодорожными путями Ленинградского направления, Заводской улицей и Георгиевским проспектом. Там возведут более 360 тысяч квадратных метров недвижимости, в том числе общественно-деловые и спортивные объекты, — рассказал он.

Ефимов добавил, что благодаря этому в городе появится свыше пяти тысяч новых рабочих мест.

Площадь участка составила 17,7 гектара. На данный момент на нем располагаются гаражные комплексы, автомастерские, склады, а также несколько магазинов и офисов, которые не используются по назначению.

Руководитель Департамента городского имущества Москвы Максим Гаман добавил, что в процессе работ специалисты возведут 168 тысяч квадратных метров жилья, 16 тысяч из них будет отдано под реализацию программы реновации. Кроме того, будет построено 195 тысяч квадратных метров общественно-деловой недвижимости.

До этого Владимир Ефимов сообщил, что после преобразования участка бывшей промышленной зоны «Кунцево» и строительства там различных объектов в столице появится более шести тысяч новых рабочих мест. В комплексное развитие территории инвестор вложит более 65 миллиардов рублей.

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