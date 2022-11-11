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Более 330 тысяч человек воспользовались услугами инфоцентров на ВДНХ с начала года

Георгий Соланович
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Более 330 тысяч человек воспользовались услугами инфоцентров на ВДНХ с начала года
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы
Россия, Москва, Северо-Восточный административный округ, Останкинский район, Выставка достижений народного хозяйства Карта всех событий

На территории ВДНХ работает три информационных центра, с начала года их услугами воспользовалось более 330 тысяч человек, сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы в пятницу, 11 ноября.

Флагманский инфоцентр расположен в левом крыле арки главного входа. Второй инфоцентр можно найти на площади Промышленности около павильона № 55, третий — в павильоне № 16 «Гидрометеорология». Они работают ежедневно с 10:00 до 21:00.

— Посетители (в инфоцентрах — прим. «ВМ») могут составить индивидуальный маршрут посещения выставки, узнать подробности о проходящих мероприятиях, заказать экскурсию и зарядить мобильное устройство. Помогают им в этом профессиональные консультанты, — отметили в пресс-службе.

Во время проведения крупных мероприятий на ВДНХ также появляются временные инфоцентры — мобильные стойки в разных концах выставки. Там посетители могут взять путеводители, купить билеты и сувениры, а также расспросить консультантов о событии.

На официальном сайте мэра Москвы добавили, что на территории выставки работает и специальный билетный центр, где можно приобрести билеты в музеи, на концерты, спектакли, экскурсии и другие мероприятия. Центр находится около арки главного входа.

До этого сообщалось, что более 10 тысяч человек посетили павильон «Макет Москвы» на ВДНХ в период с 4 по 6 ноября. При этом с момента открытия павильона в октябре 2017 года его посетили уже более полутора миллионов человек.

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