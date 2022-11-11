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Променад и спортивный кластер появились на набережной канала имени Москвы

Анастасия Колоскова
Город
Променад и спортивный кластер появились на набережной канала имени Москвы
Фото: Telegram / Городское хозяйство Москвы

На набережной канала имени Москвы в САО появились променад и спортивный кластер. Об этом в пятницу, 11 ноября, сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве столицы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

— На протяжении нескольких лет реализуется концепция преображения набережных, цель которой — сделать территорию у воды комфортной и функциональной, создать новые зоны отдыха для жителей. В этом году в рамках программы «Мой район» привели в порядок набережную канала имени Москвы и прилегающую территорию на участке от Ленинградского шоссе до МКАД, — рассказал заммэра.

Он уточнил, что площадь благоустройства составила порядка 14 гектаров.

На территории набережной оборудовали дорожно-тропиночную сеть с велодорожкой, длина которой составляет три километра. Для пешеходов организовали удобные маршруты и спуск к набережной, подходящий для маломобильных граждан. Кроме того, здесь появились детская площадка, спортивный кластер с зонами для пляжного футбола, панна-футбола, волейбола, воркаута и настольного тенниса, а также скейт-парк и амфитеатр.

Вдоль набережной установили восемь точек для пикника и места для тихого отдыха. Здесь также оборудовали смотровую площадку с перголой и уличными качелями. Специалисты обновили на территории систему освещения, а также установили камеры видеонаблюдения и колонны экстренного вызова.

Помимо этого здесь дополнительно высадили 65 деревьев, 100 кустарников и разбили 450 квадратных метров цветников, передает Telegram-канал «Городское хозяйство Москвы».

До этого Петр Бирюков сообщил, что специалисты Комплекса городского хозяйства завершили реконструкцию прудов в поселении Московский.

Спорт Петр Бирюков городское хозяйство
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