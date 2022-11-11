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Горожане предложили почти 1,2 тысячи идей для развития Московского зоопарка

Анастасия Колоскова
Город
Горожане предложили почти 1,2 тысячи идей для развития Московского зоопарка
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Более 32,5 тысячи жителей столицы с 25 по 31 октября приняли участие в проекте «Зоологический парк» на платформе «Город идей», где оставили 1176 своих предложений. Об этом в пятницу, 11 ноября, сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы.

Проект «Зоологический парк» оказался в этом году самым посещаемым и вторым по популярности за все время существования платформы.

Чаще всего горожане высказывались за развитие Telegram-канала Московского зоопарка — этой теме были посвящены 225 идей. Еще 201 предложение касалось темы «Познавательный парк». Так, жители столицы поддерживали образовательные мероприятия, помогающие ближе познакомиться с животными.

По теме «Фотовыставка» москвичи оставили 196 идей, «Маршруты по зоопарку» — 176, «Программа лояльности» — 168, «Создание мобильного приложения» — 131 и «Сообщества зоопарка» — 79. По итогам проекта принято решение реализовать 46 предложений.

В их числе разработка Telegram-бота с информацией о ценах на билеты, расписании работы зоопарка, графике кормления животных, об экскурсиях и о новостях, передает официальный сайт мэра Москвы.

До этого в Московском зоопарке рассказали, как оценивают процесс реабилитации медведя Диксона.

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