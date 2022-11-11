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Маск допустил банкротство Twitter

Георгий Соланович
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Маск допустил банкротство Twitter
Фото: Samferdselsdepartementet / CC BY-NC 2.0

Американский предприниматель Илон Маск не исключил банкротства приобретенной им компании Twitter. По данным издания The Information, бизнесмен сообщил об этом своим сотрудникам 10 ноября.

Банкротство возможно, считает Маск, если социальная сеть не сможет увеличить прибыль. При этом бизнесмен подчеркнул, что в 2023 году компания также может столкнуться с оттоком средств в размере нескольких миллиардов долларов.

Маск возглавил компанию Twitter, владеющую одноименной социальной сетью, 28 октября. Перед покупкой предприниматель заявил, что реализация сделки необходима для помощи человечеству и создания платформы, где люди могут свободно обсуждать различные мнения.

Генеральный директор информационно-аналитического агентства TelecomDaily Денис Кусков в беседе с «Вечерней Москвой» высказал мнение, что Twitter останется таким же популярным, как и сейчас, если Маск доверит управление грамотным людям.

Не исключено, что соцсеть станет нейтральнее по отношению к пользователям. Специалист подчеркнул, что массовые увольнения после прихода Маска могли быть связаны с его неудовлетворенностью развитием сервиса.

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