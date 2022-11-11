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Сергунина рассказала о популярной среди московских экспортеров мере поддержки

Евгений Жуков
Город
Сергунина рассказала о популярной среди московских экспортеров мере поддержки
Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

На сайте Московского экспортного центра (МЭЦ) стартовало голосование для компаний, ориентированных на внешние рынки, где их приглашают выбрать перспективные зарубежные выставки для презентации товаров и услуг в следующем году. Об этом в пятницу, 11 ноября, сообщила заместитель мэра столицы Наталья Сергунина.

— Такая мера поддержки традиционно пользуется высоким спросом. За шесть лет 1,5 тысячи московских компаний представляли город более чем на 80 международных выставках, — отметила заммэра.

Она также добавила, что теперь предпринимателям предлагают выбрать события в 11 категориях — от информационных технологий до электроники и креативных индустрий. Само голосование продлится до 24 ноября.

Глава московского департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин напомнил, что в текущем году стенды Made in Moscow работали на выставках в ОАЭ, Армении, Узбекистане, Азербайджане и Казахстане. Кроме того, уже в ноябре и декабре объединенные экспозиции впервые будут представлены в Алжире и Индии.

Уточняется, что компании-участники не должны иметь налоговых задолженностей на сумму свыше 100 тысяч рублей и находиться в стадии реорганизации, ликвидации, банкротства и приостановления деятельности.

До этого Наталья Сергунина рассказал о первой Московской неделе интерьера и дизайна, которая стала заметным событием для отечественного и зарубежного бизнеса. Данное мероприятие прошло на 86 площадках, которые собрали 213 тысяч посетителей.

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