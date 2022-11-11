Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Терапевт Жито пояснил, какие заболевания ЖКТ возникают из-за стресса

Ирина Игнатенко
Общество
Терапевт Жито пояснил, какие заболевания ЖКТ возникают из-за стресса
Фото: depositphotos

Тревоги и стресс часто становятся причинами заболеваний желудочно-кишечного тракта (ЖКТ). Об этом рассказал врач-терапевт, эндокринолог, кардиолог Алексей Жито.

По словам эксперта, стресс часто является провокатором инсульта, инфаркта и повышения давления.

У тех пациентов, которые плохо спят, не высыпаются из-за тревожности, подвергаются хроническому стрессу на работе и в семье, чаще других возникают патологии вплоть до онкологических заболеваний. Как отметил эксперт, из-за стресса возникают эрозии, язвы. Такие заболевания плохо поддаются лечению.

Кроме того, из-за стресса могут возникать запоры, изжога, передает Life.ru.

Какие симптомы указывают на проблемы с печенью, ранее рассказала врач-гастроэнтеролог Наталья Марченко. Речь идет об отеках и кожном зуде. Обнаружив такие симптомы, следует незамедлительно обратиться к врачу, передает ФАН.

Врач-реабилитолог, главный врач медицинской клиники, кандидат медицинских наук Александр Шишонин дал советы по питанию, которые помогут избежать проблем со здоровьем.

Здоровье Врачи Стресс
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Куда покатится конгресс

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Погиб отец Михаил

Никита Миронов
Никита Миронов

Премудрые пискаришки

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Выбрать лучший отдых для ребенка

Ирина Боброва
Ирина Боброва

Справедливая доплата учителям

Юлия Власова
Юлия Власова

Дворы украшены цветниками

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Наше кино шагает по миру

Все мнения
О проекте