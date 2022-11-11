Терапевт Жито пояснил, какие заболевания ЖКТ возникают из-за стресса

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Тревоги и стресс часто становятся причинами заболеваний желудочно-кишечного тракта (ЖКТ). Об этом рассказал врач-терапевт, эндокринолог, кардиолог Алексей Жито.

По словам эксперта, стресс часто является провокатором инсульта, инфаркта и повышения давления.

У тех пациентов, которые плохо спят, не высыпаются из-за тревожности, подвергаются хроническому стрессу на работе и в семье, чаще других возникают патологии вплоть до онкологических заболеваний. Как отметил эксперт, из-за стресса возникают эрозии, язвы. Такие заболевания плохо поддаются лечению.

Кроме того, из-за стресса могут возникать запоры, изжога, передает Life.ru.

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